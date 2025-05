Apple soll 2026 smarte Brille lancieren

Apple-Insider Mark Gurman prognostiziert in seinem neuesten Report, dass Apple plant, bis Ende 2026 eine smarte Brille zu lancieren. Das Gerät soll mit Kameras, Mikrofonen und Lautsprechern ausgestattet sein und so eine Interaktion mit dem Sprachassistenten Siri ermöglichen. Zu den unterstützten Funktionen sollen Musikstreaming, Telefonanrufe und Navigationsanweisungen gehören, so Gurman auf "Bloomberg" (Paywall, via "Engadget").Offenbar wird das Smart-Glasses-Projekt zulasten anderer Wearable-Pläne vorangetrieben, die dafür fallengelassen werden. Konkret nennt Gurman die Apple Watch mit integrierter Kamera, über die im März Gerüchte auftauchten . Airpods mit Kamera sollen derweil weiter in Entwicklung sein. (mw)