Apple soll an Apple Watch mit integrierter KI-Kamera arbeiten

Apple arbeitet an einer Apple Watch mit integrierter Kamera. Das schreibt zumindest der stets gut informierte "Bloomberg"-Analyst Mark Gurman in seinem aktuellen PowerOn-Newsletter. Die Kamera steht laut seinen Mutmassungen vor allem in Verbindungen mit geplanten KI-Features rund um Apple Intelligence. Über sie könnte das System beispielsweise die Umgebung scannen oder Objekte identifizieren. Gurman spricht von einer "Visual Intelligence".Demnach könnte sich die Kamera direkt unter dem Display befinden und somit dezent in die Uhr integriert sein. Zumindest beim Standard-Modell. Für die Ultra-Variante geht Gurman von einer seitlichen Integration aus.Wann und ob das neue Feature tatsächlich kommt, steht aktuell noch in den Sternen. Der Bericht spricht von einem Marktstart frühestens im Jahr 2027. (sta)