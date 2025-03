Apple macht Speicher-Upgrades in Europa teurer

Wer in Deutschland das neue Macbook Air M4 kaufen will, darf sich laut einem Bericht von " Winfuture " über einen um 100 Euro gesenkten Einstiegspreis und standardmässig 16 GB RAM freuen. Möchte man allerdings mehr Speicher, muss tiefer als bis anhin in die Taschen gegriffen werden. Laut dem Bericht verlangt Apple neu pauschal 250 Euro pro Ausbaustufe – also beispielsweise für 24 anstatt 16 GB RAM oder für 512 anstatt 256 GB Speicher. Die neuen Preise sollen im gesamten Euroraum gelten und seien insofern zu hinterfragen, als dass die Preise für Speicherkomponenten seit Monaten sinken.Wie es in dem Bericht weiter heisst, sei nur Europa von den höheren Preisen betroffen – in den USA würde die Erweiterung wie gehabt 200 Dollar kosten. Auch die Schweiz scheint von den höheren Preisen ausgenommen zu sein. Wie der Blick auf den Schweizer Apple-Store zeigt, bekommt man hierzulande mehr Speicher für jeweils 200 Franken. Auch ist der Einstiegspreis in der Schweiz günstiger – das Macbook Air M4 gibt es bereits ab 1049 Franken, während es in Deutschland bei 1199 Euro losgeht. (mw)