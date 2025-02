Macbook Air mit M4 kommt im März

Bald nach dem iPhone 16e ("Swiss IT Magazine" berichtete ) dürfte die nächste Apple-Neuheit des Jahres auf den Markt kommen. Laut dem neuesten PowerOn-Newsletter von Mark Gurman (Paywall) will Apple bereits im März neue Macbook Air mit M4-Chip auf den Markt bringen. Es soll demnach Modelle mit 13- und mit 15-Zoll-Bildsdchirm geben.Zwei Indizien deuten darauf hin, dass der Release der neuen Macbook-Air-Generation kurz bevorsteht: Die Lagerbestände der Vorgängermodelle in den Apple Stores nehmen ab, und auf Geekbench tauchen schon erste Benchmarks des M4-Macbook-Air auf. So erreicht ein Macbook Air mit M4 im GPU-Test Geelkbench Metal einen Score von 54'806 Punkten, während das M3-Modell nur mit 41'045 punktet. Interessant: Das Macbook Air mit M4 liegt in diesem Test nur 5 Prozent hinter dem M4-Macbook Pro. (ubi)