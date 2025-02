Neuer Apple M5-Chip wird wohl bereits produziert

Erst im vergangenen Oktober aktualisierte Apple sein Computer-Lineup auf den M4-Chip, doch wie "9to5Mac" unter Berufung auf das koreanische Medium "ETNews" schreibt , befindet sich der neue M5-Chip bereits in der Massenproduktion. Technische Details sind noch keine durchgesickert, doch man geht davon aus, dass das neue SoC vor allem für KI-Anwendungen optimiert werden soll, da man in Cupertino den hauseigenen Dienst Apple Intelligence pushen möchte.Der neue Chip soll insbesondere für die Vision Pro ein grosser Sprung nach vorne werden. In der AR-Brille werkelt immer noch der M2-Chip, auf dem Apple Intelligence aktuell noch gar nicht ausgeführt werden kann. Doch natürlich wird der neue Chip auch für das Macbook Pro sowie das iPad Pro erwartet. Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Hersteller vermutlich auch weniger leistungsfähige Geräte mit der neuen Generation ausstatten.Die Vision Pro-Brille ist offiziell in der Schweiz immer noch nicht verfügbar uns es ist auch noch kein Release-Datum kommuniziert worden. (dok)