iPad Pro M5 kommt im Herbst, der neue Home Pod ebenfalls

Das nächste iPad Pro, das erstmals mit Apples eigenem M5-Chip ausgestattet sein wird, ist wohl auf den Herbst 2025 zu erwarten. Dies geht aus einem Kommentar des in der Regel gut informierten Analysten Ming Chi-Kuo auf "Medium" hervor . Laut Kuo soll im zweiten Halbjahr 2025 nämlich die Massenproduktion der neuen iPad-Generation starten. Der Analyst erwartet denn auch, dass die Geschäftsdynamik von Apple mit dem Launch des iPad Pros und weiteren Produkten "massgeblich profitieren" könnte.Kuo ordnet die Produktion des neuen iPad Pro dem Assembler BYD Electronics zu, der damit eine noch wichtigere Rolle in der Lieferkette von Apple einnehmen soll. Auch sei BYD für die Produktion des erwarteten Home Pods mit Display ("Swiss IT Magazine" berichtete ) beauftragt. Mit diesem, so Kuo in einem weiteren Artikel auf "Medium", sei aber etwas verspätet zu rechnen, das neue Smart-Home-Herzstück kommt wohl erst im dritten Quartal 2025 statt bereits in der ersten Jahreshälfte. Der Grund für die Verspätung sei im Software-Deployment für das Gerät zu verordnen. (win)