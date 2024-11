Apples Smart-Home-Tablet kommt im März 2025

Der neue Smart Home Hub von Apple , mit dem Cupertino dem Nest Hub und dem Echo Hub etwas entgegensetzen will , soll bereits im März 2025 auf den Markt kommen, wie "Bloomberg"-Journalist Mark Gurman schreibt . Es soll sich um einen 6-Inch-Touchscreen handeln, der an die Wand montiert werden kann und neben der Steuerung von Smart Appliances und Video Calls natürlich auch Apple Intelligence beherrscht.Das neue Gerät ist zwar wohl Teil der Smart-Home-Offensive, die bei Apple in der Mache ist, es ist jedoch nicht zu verwechseln mit dem Tablet mit Roboterarm , welches ebenfalls zum neuen Smart-Home-Portfolio aus Cupertino gehören dürfte. Letzterer soll um die 1000 Dollar kosten, während sich das schlankere Hub-Tablet wohl eher in der Preiskategorie der Konkurrenz (Nest und Echo Hub) bewegen dürfte, also zwischen 100 und 250 Dollar. (win)