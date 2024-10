Apple plant neuen Angriff aufs Smart-Home-Segment

Ganz im Gegensatz zu anderen Gerätekategorien hat das Smart-Home-Segment von Apple nie ganz angehoben – vor allem verglichen mit Amazon oder Google . Schenkt man dem in aller Regel sehr gut informierten "Bloomberg"-Journalisten Mark Gurman Glauben, soll sich das aber zeitnah ändern: Über die nächsten zwei Jahre hinweg sei von Apple ein deutlicher Fokus auf das Thema Smart Home zu erwarten, wie Gurman in seinem aktuellsten Newsletter schreibt. Im Fokus stünden ein neues HomeOS, Smart Displays und ein "higher-end Robotic Tabletop Device".Was letzeres genau kann, ist weitgehend unklar, vermutet werden Funktionen rund um Kommunikation, Überwachung und Medienkonsum. Ausserdem ist von einem Bildschirm die Rede, der an einem Roboter-Schwenkarm hängen soll. Die Sprachassistentin Siri sowie die neue KI-Plattform Apple Intelligence sollen im Zuge von Apples Smart-Home-Offensive ausserdem eine zentrale Rolle spielen.