Matter-Version 1.2 unterstützt zahlreiche weitere Geräteklassen

Kühlschränke, Gefrierschränke und Weinschränke

Mobile Klimageräte

Geschirrspülmaschinen

Waschmaschinen (Trockner werden zu einem späteren Zeitpunkt supportet)

Roboterstaubsauger

Rauch- und Kohlenmonoxid-Sensoren

Luftqualitätssensoren

Luftreiniger

Ventilatoren

Der Smart-Home-Standard Matter erhält mit der neuen Version 1.2 eine deutliche Steigerung der unterstützten Geräte-Typen. Wie die Connectivity Standards Alliance (CSA) schreibt , werden neu folgende Geräteklassen von Matter unterstützt:Obwohl die Geräte-Typen theoretisch nun via Matter vernetzt werden können, fällt der jeweilige Funktionsumfang unterschiedlich umfangreich aus. Bei den Roboterstaubsaugern etwa lassen sich verschiedene Funktionen und Betriebsmodi steuern. Andere Gerätetypen wie beispielsweise Kühlschränke oder Luftreiniger übertragen lediglich ihre Daten zur Überwachung, lassen sich aber via Matter nicht aktiv steuern.Ein weiterer relevanter Faktor ist, dass Stand heute noch keine Geräte mit Unterstützung für Matter 1.2 auf dem Markt sind. Diese müssen erst noch von den Herstellern entwickelt werden. Ferner liegt es an Smart-Home-System-Anbietern wie etwa Amazon und Google , die neue Version in ihr jeweiliges Ökosystem zu integrieren. (dok)