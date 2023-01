CES: Samsung präsentiert Smarthome-Hub

(Quelle: Samsung)

6. Januar 2023 - Samsung zeigt einen kleinen, aber feinen Smarthome-Hub, um alle Matter-zertifizierten Geräte im Heim miteinander zu verbinden. Der Hub selbst bietet zudem clevere Funktionen.

Mit dem neuen Matter-Standard erleben Smart Home und IoT einen regelrechten Boom. Samsung springt auf diesen Zug auf und lanciert die Smartthings Station. Der kleine, unscheinbare Hub spürt alle kompatiblen Matter-Geräte in Reichweite auf, verbindet sich mit ihnen und bündelt sie im Smarthome-App auf dem Smartphone. Dabei spielt es keine Rolle, um was für eine Art Gerät es sich handelt oder von welchem Hersteller das Gerät stammt. Entscheidend ist einzig der Matter-Standard.Als Tüpfchen auf dem I verfügt die Station selbst auch über ein paar smarte Funktionen. So ist zum einen eine induktive 15-Watt-Ladefläche auf der Station integriert. Ein Doppeltipp auf die Station bringt das verknüpfte Telefon zum Klingeln, wenn es mal wieder verlegt worden ist. Und ein Smart Button steht als individuell belegbare Taste für regelmässige Tasks zur Verfügung. Strikte Automatismen und Regeln lassen sich in der App festlegen. In den USA und Südkorea kommt das Gerät bereits im Februar in den Handel. Ein Preis und ein Marktstart in Europa wurden noch nicht kommuniziert. (adk)