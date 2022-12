Google Nest und Android-Geräte bereit für Matter

(Quelle: Google)

16. Dezember 2022 - Google Home startet mit Matter durch. Android- sowie Nest-Geräte lassen sich durch den Matter-Standard ab sofort plattformübergreifend ansteuern. Anfang 2023 wird die Kompatibilität zudem auf iOS ausgeweitet.

Matter-aktivierte Google-Geräte sind ab sofort bereit, sich mit Matter-Geräten anderer Marken zu verbinden. Dies schreibt Google in seinem Blog. Die entsprechenden Google Nest- und Android-Geräte wurden automatisch aktualisiert.Für die zentrale Steuerung im Smart Home wird ein Hub benötigt. Dies kann ein Google Home- oder Nest-Gerät sein, welches die Rolle als Hub für Matter übernimmt. Zu den kompatiblen Geräten gehören der originale Google Home-Lautsprecher, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub (1. und 2. Generation), Nest Hub Max sowie der neue Nest Wifi Pro Router, den "Swiss IT Magazine" kürzlich getestet hat Matter-fähige Geräte können sich über WLAN oder Thread mit dem Heimnetzwerk verbinden. Android-Geräte benötigen mindestens die Version 8.1, um über Matter zu kommunizieren. Sämtliche kompatiblen Geräte werden in der Google Home App aufgelistet und können von dort aus angesprochen werden. Anfang 2023 wird laut Google zudem die Unterstützung für iOS integriert, um den Funktionsumfang zu erweitern. (adk)