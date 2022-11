Amazon bringt Support für Matter

(Quelle: Amazon)

8. November 2022 - Ab Dezember 2022 werden eine ganze Reihe von Amazons Echo-Geräten Matter-kompatibel. Vorerst allerdings nur in Zusammenhang mit Android-Smartphones, Unterstützung für iOS kommt erst nächstes Jahr.

Der Smart-Home-Standard Matter gewinnt einen wichtigen Unterstützer: Ab Dezember 2022 will Amazon seine Echo-Geräte Matter-kompatibel machen. In einer ersten Version gilt dies jedoch nur für ausgewählte Geräte und im Zusammenhang mit Android. Weitere Echo-Geräte und Support für iOS sollen später folgen. Der Support für iOS kommt laut Amazon deshalb erst später, weil die entsprechenden APIs noch nicht verfügbar seien.Ab Dezember können insgesamt 17 Echo-Lautsprecher, -Hubs und -Displays via Wi-Fi als Matter-Controller eingesetzt werden, darunter Echo Dot und Echo Dot mit Uhr der fünften Generation, Echo, Echo Dot und Echo Dot mit Uhr der dritten und vierten Generation, Echo Show 5 und 8 der ersten und zweiten Generation sowie Echo Studio, Input, Flex und Plus Version 2. Dabei arbeitet Amazon für die Unterstützung unter Android mit Samsung zusammen, sodass die integrierten smarten Geräte in der Smartthings-App von Samsung erscheinen. (ubi)