iPhone 17 Air soll Apples bisher dünnstes Smartphone werden

Das neue iPhone 17 soll erst im September 2025 auf den Markt kommen. Aber wie gehabt gibt es schon jetzt die ersten Gerüchte um Apples künftige Smartphone-Reihe. Die Informationen betreffen vor allem das iPhone 17 Air, ein besonders schlankes Modell. Das Gerät könnte einem Bericht von "The Information" zwischen 5 und 6 mm dünn sein. Damit würde Apple gegebenenfalls sogar zum iPad Pro M4 mit seinen bisherigen Rekordmassen aufschliessen.Dafür muss der Hersteller jedoch Kompromisse eingehen. So wird das iPhone 17 Air wohl nur mit einem Lautsprecher in der Hörmuschel auskommen. Der Lautsprecher an der Unterseite fällt hingegen weg. Zudem könnte lediglich eine Kamera mit 48-MP-Weitwinkelobjektiv auf der Rückseite an Bord sein.Zudem spekuliert Gurman über den grundsätzlichen Wegfall des physischen SIM-Kartenslots. In den USA setzt der Hersteller bereits seit dem iPhone 14 ganz auf eSIM, nun könnten auch andere Märkte zugunsten des Platzes folgen.Eine weitere Prognose betrifft das Pro-Modell des iPhone 17. Dieses soll wieder mit einem Aluminium- statt einem Titan-Rahmen kommen. Das war eigentlich bisher nur bei den günstigeren Apple-Geräten der Fall. Die Rückseiten des iPhone 17 Pro und 17 Pro Max sollen jedoch Alu und Glas kombinieren. (sta)