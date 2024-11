Apple dreht alten iOS-Versionen die Backups ab

Apple gibt bekannt, dass die Backup-Funktion auf älteren Geräten abgeschaltet wird. Ab dem 18. Dezember 2024 werden Backups nur noch auf Geräten mit iOS 9 und neuer unterstützt, wie einem Support-Dokument zu entnehmen ist . Hintergrund sind neue Systemvoraussetzungen, um iCloud überhaupt nutzen zu können. Beim iPhone etwa ist diese Voraussetzung ein iPhone 5 mit mindestens iOS 10. Details zu den Minimalstandards für iCloud gibt’s an dieser Stelle. Wer nach dem 18. Dezember noch nicht auf eine iOS-Version neuer als 8 gewechselt hat, wird nicht nur die Backup-Funktion vermissen, sondern auch keinen Zugriff mehr auf seine alten Backups haben, wie Apple klarstellt. Wer iOS 8 oder neuer auf seinem Gerät nutzt, muss derweil nicht reagieren.Nach wie vor funktionieren soll das Backup aber via Kabel am Mac oder am Windows-PC. (win)