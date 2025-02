Apple präsentiert Einsteigermodell iPhone 16e

Apple präsentiert ein neues Mitglied der iPhone-Familie: Das iPhone 16e ist die vierte Version des Budget-iPhones, welches bisher mit dem Namenszusatz "SE" (Special Edition) erschienen ist. Versprochen werden beim Einsteigermodell daher gute Leistung zu einem vernünftigen Preis, wenn auch nicht ganz so günstig wie die anderen SE-Modelle: Das Gerät wird in drei Version mit 128, 256 und 512GB Speicher verfügbar sein und bei 629 Franken starten.Angetrieben wird das iPhone 16e vom A18 Chip, weiter ist das neue eigene C1-Mobilfunkmodem und die von den anderen iPhones bekannten Satelliten-Komponenten für Notrufe verbaut. Und auch der Action Button, Apple Intelligence und Face ID sind mit an Bord. Für die Fotografie ist gegenüber den teureren Modellen nur eine Kameralinse verbaut – dabei handelt es sich um eine 2-in-1 Fusion Camera mit 48 Megapixel. Das Super Retina XDR Display misst 6,1 Zoll, weiter ist das Gerät dank IP68-Zertifizierung weitgehend staub- und wasserdicht. Laden lässt sich der Akku via USB-C oder auch kabellos.Nicht nur die Specs, auch die Farbvariationen sind etwas abgespeckt, um sich von den Premium-Modellen abzuheben: Das iPhone 16e ist daher ausschliesslich in Ausführungen in mattem Schwarz und Weiss zu haben.Vorbestellungen können ab dem 21. Februar platziert werden, in den Handel kommt das Gerät dann am 28. Februar. (win)