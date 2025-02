iPhone-17-Design durchgesickert, iPhone SE kurz vor Release

In diesem Jahr könnte das Design von Apples iPhone signifikante Änderungen erfahren. Dies zumindest berichtet die Plattform " Macrumors " unter Berufung auf einen Leaker auf Weibo , der wiederum Leaks des Youtubes Jon Prosser (Front Page Tech) bestätigte. Demnach soll die neue iPhone-Familie über eine Kamera-Bar an der Rückseite verfügen, die an Googles aktuelle Pixel-Geräte erinnert. Beim iPhone 17 Pro ist der Balken rechteckig und bietet Platz für drei Linsen, während beim iPhone 17 Air – der wohl grössten erwarteten iPhone-Neuerung seit Jahren – der Balken schmal über die gesamte Breite geht und nur eine Linse beherbergt. Das iPhone Air soll dabei an seiner dünnsten Stelle gerade mal 5,5 Millimeter dick sein. Die neuen iPhones werden voraussichtlich im September vorgestellt.Deutlich weniger lang wird man wohl auf die Vorstellung des neuen iPhone SE warten müssen. Tim Cook hat auf X einen Post gemacht, in dem es heisst: "Seid bereit, das neueste Familienmitglied zu treffen", zusammen mit dem Datum "19. Februar" und dem Hashtag AppleLaunch. Nebst dem iPhone SE schreibt "Engadget", dass Apple auch neue Airtags vorstellen könnte. Darauf deutet auch das Bild zu Cooks Post hin. (mw)