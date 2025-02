Besseres Siri kommt wohl erst im Mai 2025

Bei Apple harzt es mit Apple Intelligence an manchen Ecken und Enden. Nun scheinen die Entwickler bei der Generalüberholung von Apples Sprachassistent Siri vor Problemen zu stehen, wie Mark Gurman in einem "Bloomberg"-Artikel (Paywall) meldet. Es gebe technische Probleme und Softwarefehler bei der Integration von Apple Intelligence in iOS.Ursprünglich für iOS 18.4 geplant, das im April 2025 veröffentlicht werden soll, könnte sich das verbesserte Siri nun auf den Mai verspäten und erst in iOS 18.5 Einzug halten – oder gar noch später. Geplant hat Apple auf jeden Fall Grosses. Siri soll Zusammenhänge besser verstehen, persönlicher werden und E-Mails und Messages durchsuchen können – eine Herausforderung für die Entwickler. Angesichts der Probleme prognostiziert Gurman drei mögliche Varianten: Einige "schwierige" Funktionen werden auf iOS 18.5 verschoben, die neuen Features erscheinen schon in iOS 18.4, sind aber per Default deaktiviert, oder sie werden automatisch erst mit iOS 18.5 aktiviert.Darüber hinaus könnte es sogar dazu kommen, dass Features von iOS 19 erst nach dem wohl im Herbst stattfindenden Launch der neuen iOS-Hauptversion erscheinen. Das sähe dann gleich aus wie 2024, als Apple Intelligence in der heutigen Form erst mit nachträglichen Updates ausgerollt wurde. (ubi)