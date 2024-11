Apple erweitert Siri mit Onscreen-Content-Analyse

Apple hat Entwicklern eine neue API zukommen lassen , die es ihnen erlaubt, Onscreen-Content ihrer Apps für Siri und Apple Intelligence zugänglich zu machen. Damit können iPhone-User künftig Anfragen an Siri richten, welche Bezug auf den aktuellen Inhalt auf dem Screen nehmen. Siri wird dann in der Lage sein, Fragen zum Content zu beantworten oder Teile des Inhalts weiterzuverwenden. Wenn Siri selbst nicht weiterweiss, werden die Daten im Rahmen von Apple Intelligence an ChatGPT weitergeleitet.Bis die Funktion von Apple jedoch freigegeben wird, dürfte es noch eine Weile dauern. Gemäss "Macrumors" werden zahlreiche weiterführenden Siri- und Apple-Intelligence-Funktionen voraussichtlich erst ab iOS 18.4 im Frühling 2025 ausgerollt werden. Der Hersteller hat zwar mittlerweile bestätigt, dass Apple Intelligence auch auf Deutsch erscheinen wird ("Swiss IT Magazine" berichtete ), allerdings ist bis heute kein Release-Zeitpunkt für Europa kommuniziert worden. (dok)