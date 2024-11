Apple startet Austauschprogramm für iPhone-14-Plus-Kamera

Apple hat ein Serviceprogramm für Besitzer bestimmter Exemplare des iPhone 14 Plus gestartet. Es geht darum, dass die Rückkamera bei einigen Chargen dieses Modells, die zwischen dem 10. April 2023 und dem 28. April 2024 hergestellt wurden, keine Vorschau anzeigt. Um zu überprüfen, ob das eigene iPhone 14 Plus für das Programm infrage kommt, gibt man auf der Webseite des Serviceprogramms die Seriennummer des Geräts ein. Diese ist auf dem iPhone unter Einstellungen/Allgemein/Info zugänglich. Für iPhones, die in einem EWR-Mitgliedsstaat oder der Schweiz gekauft wurden, ist der Service in allen EWR-Mitgliedsstaaten und der Schweiz erhältlich. Voraussetzung dafür ist, dass das Gerät keine anderen Schäden wie etwa einen gesprungenes Display aufweist – solche Probleme müssen vor dem Kamera-Service beseitigt werden.Apple bietet für qualifizierte Geräte drei Optionen an: Einen autorisierten Apple Service Provider finden, einen Termin in einem Apple Store vereinbaren oder den Apple Support kontaktieren, um Mail-In-Service über das Apple-Reparaturzentrum zu veranlassen. Es wird zudem empfohlen, das iPhone vor der Wartung in der iCloud oder auf einem Computer zu sichern. Gültig ist das Serviceprogramm für qualifizierte iPhone 14 Plus-Modelle drei Jahre nach dem ersten Verkauf des Geräts im Einzelhandel. (ubi)