iPhone SE 4 soll kommenden Frühling erscheinen

Wer ein günstiges iPhone möchte, für den hat Apple das iPhone SE (Bild) im Angebot, das ab 449 Franken verkauft wird, bezüglich Design mit seinem 4,7-Zoll-Display aber nach wie vor auf dem iPhone 8 aus dem Jahr 2017 basiert. Wie nun "9to5mac" schreibt , ist eine Neuauflage des iPhone SE bei Apple aber in Entwicklung und soll kommenden Frühling auf den Markt kommen – also in rund sechs Monaten.Das neue iPhone SE soll dann auf dem aktuellen iPhone-Design aufbauen und auf dem iPhone 14 basieren. Es soll ein 6,1-Zoll-OLED-Display bekommen sowie Face-ID unterstützen. Kameraseitig wird nach wie vor nur eine Linse erwartet, während das iPhone 14 mit einem Dual-Kamera-Setup aufwartet. Gerüchte besagen dafür, dass das neue iPhone SE den Action Button kriegt, den Apple letztes Jahr mit dem iPhone 15 Pro eingeführt hat und den es dieses Jahr auch beim iPhone 16 gibt. Ebenfalls gerüchteweise soll Apple den aktuellen A18 Chip verbauen, womit das SE auch Apple Intelligence unterstützen würde. Wohl sicher dürfte sein, dass sich das nächste iPhone SE via USB-C laden lässt. Als Einstiegspeis für da nächste iPhone SE werden 499 Dollar genannt.Das iPhone 14 wird bei Apple nach wie vor verkauft, und zwar ab 629 Franken. Erwartet wird, dass dieses mit dem Erscheinen des neuen iPhone SE vom Markt genommen wird. (mw)