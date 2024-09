iPhone 16 seit heute in der Schweiz erhältlich

Für das iPhone 16 bezahlt man in der 128-GB-Ausführung 849 Franken, mit 256 GB fallen 949 und mit 512 GB 1149 Franken an. Für das Plus-Modell verlangt





Seit heute, 20. September, ist Apples jüngste iPhone-Generation auf dem Schweizer Markt verfügbar. Wie bereits im Vorjahr sind auch von der 16. Generation vier Modelle verfügbar: das iPhone 16, das iPhone 16 Plus, das iPhone 16 Pro sowie das iPhone 16 Pro Max.Für das iPhone 16 bezahlt man in der 128-GB-Ausführung 849 Franken, mit 256 GB fallen 949 und mit 512 GB 1149 Franken an. Für das Plus-Modell verlangt Apple 949 Franken, mit 256 GB Speicher 1049 und mit 512 GB 1249 Franken. Apple verspricht hier eine Lieferung zwischen dem 2. bis zum 7. Oktober.Die Pro-Ausführung gibt's ab 1049 Franken mit 128 GB, mit 256 GB kostet das Gerät 1149 und mit 512 GB 1349 Franken. Dazu gibt's hier eine Version mit einem TB Speicher, für die 1549 Franken verlangt werden. Die Lieferung soll hier zwischen dem 7. und 14. Oktober erfolgen.Das Pro-Max-Modell gibt’s schliesslich ab 1249 Franken mit 128 GB Speicher, 256 GB kosten 1249 und 512 GB 1449 Franken, während die 1-TB-Ausführung mit 1649 Franken zu Buche schlägt. Das Pro-Max-Modell will Apple zwischen dem 14. und 21. Oktober ausliefern.

Wem Apples Lieferzeiten zu lange dauern, kann sich auch bei Brack.ch oder Digitec umschauen, wo einige Modelle (noch) per sofort verfügbar sind.



Alle vier iPhone-16-Modelle arbeiten mit Apples neuestem A18-Chip, wobei in den Pro-Modellen die Variante A18 Pro verbaut wurde, die über mehr Kerne verfügt.



Das iPhone 16 kommt mit 6,1-Zoll-OLED-Display und löst 2556 x 1179 Pixel auf, während das Plus-Modell über ein 6,3-Zoll-Display (2622 x 1206 px) und das iPhone 16 Pro über ein 6,7-Zoll-Display (2796 x 1290 px) verfügen. Beim Pro-Max-Modell kommt schliesslich ein 6,9-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2868 x 1320 Pixeln zum Einsatz. An Bord ist auch eine Dual-Kamera mit 48-Megapixel-Sensor und 2-fachem optischem Zoom, ein optischer Bildstabilisator sowie ein 12-MP-Ultraweitwinkel-Sensor. (rd)