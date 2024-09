Neue Details zum iPhone 16 bekannt

Ab nächsten Freitag, 20. September 2024, sind Apples neueste Smartphones zu kaufen. Neben bekannten Details wie dem Auslöse-Button für die Kamera hat Apple auch an der Mobilfunk- und WLAN-Spezifikationen geschraubt. So sind alle Modelle der iPhone-16-Familie WiFi-7-tauglich (802.11be, 2x2 MIMO) und können WLAN-Daten, passender Router vorausgesetzt, auf mehreren Frequenzbändern gleichzeitig mit geringerer Latenz senden und empfangen (2,4 sowie 5 und 6 GHz). Die Maximalgeschwindigkeit von WiFi 7, 4o0 Gbit/s, dürfte in den meisten Fällen allerdings eher Wunsch als Realität sein.Die Pro-Modelle warten mit einem Snapdragon-X75-Modem auf, was die 5G-Leistung (in US-Netzen) um bis zu 25 Prozent verbessern soll. Im iPhone 16 und 16 Plus steckt indes weiterhin das bisherige Snapdragon-X70-Modem. Was sich mit der neuen Generation nicht ändert, ist der 5G-Support für mmWave-Technologie – diese ist nach wie vor den Modellen für den US-Markt vorbehalten, da international viele Mobilfunkprovider keine Unterstützung dafür bieten. (ubi)