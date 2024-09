2025 soll iPhone-Modell mit 12 GB RAM erscheinen

Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo, der in Sachen Apple als zuverlässig gilt, hat eine Neuigkeit zum iPhone 17 Pro Max zu verkünden, das im Herbst 2025 auf den Markt kommen wird. Es soll sich um das erste und auch in der iPhone-17-Reihe einzige Modell handeln, das Apple mit 12 GB RAM ausstatten will. Bisherige iPhones der Pro-Varietäten mussten mit 8 GB auskommen, die Nicht-Pro-Modelle gar mit 6 GB. Letzteres könnte sich schon dieses Jahr ändern, denn 6 GB RAM scheinen für Apple Intelligence, das auf der ganzen iPhone-16-Palette verfügbar sein soll, nicht zu genügen.Auch die vier zusätzlichen Gigabyte im iPhone 17 Pro Max dienen laut Kuo der KI und sollen bessere On-Device-KI-Möglichkeiten eröffnen. Dazu sollen weitere dem Pro Max vorbehaltene Features kommen, darunter ein verbessertes Kühlsystem mit einer Kombination aus Vapor-Chamber-Technologie und Graphitschichten. Kuo merkt in seinem X-Post weiter an , dass Apple mit der Strategie, die besten Spezifikationen nur dem Pro Max zu spendieren, wohl auch in Zukunft weiterfahren werde. Eigentlich kein Wunder, macht das Pro Max doch laut Kuo aktuell fast 40 Prozent aller verkauften iPhones aus. (ubi)