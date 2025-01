Apple schaltet Apple Intelligence neu standardmässig ein

Die KI Apple Intelligence soll künftig auf allen Apple-Geräten standardmässig aktiviert sein. Dies geht aus den jüngsten Release Notes der jeweiligen Software-Updates hervor, die in den nächsten Tagen ausgerollt werden. Für Nutzer bedeutet dies, dass die KI ohne ihr Zutun aktiv ist und entsprechend Daten verarbeitet. Bislang mussten User Apple Intelligence in den Einstellungen explizit einschalten. Der entsprechende Schalter ist weiterhin vorhanden, damit die KI auch wieder deaktiviert kann, sofern man mit der standardmässigen Einstellung nicht zufrieden ist.Der KI-Service von Apple trägt nach wie vor den Zusatz Beta und ist somit eigentlich noch in der Entwicklung. Möglicherweise erhofft sich Apple mit der Umstellung eine breitere Nutzerschaft, um Apple Intelligence schneller voranzubringen. Auf Mac OS 15.3 hält ausserdem die Funktion namens Genmoji Einzug. Damit ist die Generierung neuer, persönlicher Emojis möglich, was auf Mobilgeräten bereits verfügbar ist. Für europäische User haben die Änderungen aber ohnehin keinen Einfluss, da Apple Intelligence hierzulande immer noch nicht angeboten wird. (dok)