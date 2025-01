iOS und iPad OS 18.3 bringen wichtige Security Fixes

Apple hat mit iOS 18.3 das dritte Minor-Update für iOS herausgegeben, welches derzeit ausgerollt wird. Während sich für Nutzer in Europa punkto Usability oder Funktionalität so gut wie nichts ändert, gibt’s für US-Nutzer eine entscheidende Anpassung, die eine Änderung der Stossrichtung aufzeigt: Der integrierte KI-Dienst Apple Intelligence ist per sofort Opt-out, sprich standardmässig aktiviert. Wer Apple Intelligence nicht nutzen will, muss das Feature selbst deaktivieren. Weiter bekommen Nutzer von Apple Intelligence kleiner Features wie das automatische Erstellen von Terminen im Kalender beim Scan eines Posters oder Flyers ( via "9to5mac").Nichtsdestotrotz ist das Update für Nutzer hierzulande wichtig: Unter den etwa 30 Security-Updates, die in iOS 18.3 enthalten sind, befindet sich der Fix für eine kritische Sicherheitslücke, die bereits aktiv von Kriminelle ausgenutzt werde. Diese findet ich in Airplay, der Apple-eigenen Schnittstelle für kabellose Übertragung. Die gesammelten Security-Updates für iOS und iPad OS 18.3 finden sich an dieser Stelle. (win)