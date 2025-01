Apple deaktiviert in Beta 3 von iOS 18.3 KI-Zusammenfassungen

Apple hat die mittlerweile dritte Beta-Version des Mobile-Betriebssystems iOS 18.3 für Entwickler wie auch als Public Beta veröffentlicht. Der Release behebt wie üblich diverse Fehler und erhöht die Stabilität der Plattform.Dazu wurden einige Änderungen an den KI-Funktionen vorgenommen, wie "9to5Mac" berichtet . Nachdem Apple aufgrund fehlerhafter KI-Zusammenfassungen bei Apps aus den Kategorien Nachrichten und Unterhaltung kritisiert wurde, hat der Konzern in der jüngsten Beta nun komplett auf die besagten KI-generierten Zusammenfassungen verzichtet. Diese Massnahme ist allerdings nur temporär. Künftig will Apple potenziell falsche Zusammenfassungen kennzeichnen und so die Anwender entsprechend warnen. Dazu hat Apple die Systemeinstellungen um eine Warnung ergänzt. Der Anwenderschaft wird einerseits erklärt, was AI Summaries sind, und sie werden darauf aufmerksam gemacht, dass diese Fehler enthalten können.In anderen Apps hat Apple die Zusammenfassungen nicht deaktiviert, sondern stellt diese auf dem Sperrbildschirm in kursiver Schrift dar, zusammen mit dem bekannten Icon. Durch die Darstellung soll auf die KI-Urheberschaft hingewiesen werden. Daneben lassen sich Zusammenfassungen für eine App direkt auf dem Sperrbildschirm oder im Benachrichtigungscenter deaktivieren. (rd)