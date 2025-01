Apple Intelligence braucht jetzt noch mehr Speicher

Laut einem Bericht von "9to5Mac" benötigt die mit iOS 18.2 eingeführte neueste Version von Apple Intelligence deutlich mehr Speicherplatz als die bisherige Version von iOS 18.1. Lag der Speicherbedarf bisher bei rund 4 GB, belegt Apples KI-Umgebung jetzt 7 GB Speicher – ein mögliches Problem für Besitzer von Geräten mit bloss 128 GB Speicher, denn Fotos, Musik sowie Apps und deren Inhalte belegen ebenfalls viel Speicher.. Ein Grossteil des Platzbedarfs dürfte auf die lokal abgelegten und ausgeführten KI-Modelle entfallen.In iOS 18.2 sind neue KI-Features hinzugekommen. Dazu zählen Genmojis (per KI erstellte Userspezifische Emojis), ChatGPT in Siri, Image Playground, Visual Intelligence und Compose with ChatGPT. In Zukunft könnte der Speicherbedarf mit neuen KI-Features noch weiter ansteigen. Der "9to5Mac"-Artikel spricht von 10 GB oder mehr. Der Speicherbedarf für Apple Intelligence ist übrigens gemäss den Systemanforderungen auf iPhones, iPads und Macs jeweils identisch. (ubi)