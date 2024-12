Viele Smartphone-Nutzer zeigen nur wenig Interesse an KI-Features

Apple- und Samsung-Nutzer zeigen aktuell nur wenig Interesse an den KI-Funktionen ihrer Smartphones. So zumindest das Ergebnis einer Umfrage der US-amerikanischen Handelsplattform Sell Cell unter 2000 Smartphone-Besitzern (Apple und Samsung). Demnach gaben zusammengerechnet über 80 Prozent der iPhone-Nutzer an, dass die Apple-Intelligence-Funktionen wenig bis gar keinen Mehrwert mit sich bringen würden. Bei den Samsung-Nutzern zeigt sich ein ähnliches Bild, hier geben 51,9 Prozent an, dass die KI-Features sehr wenig bis keinen Wert hätten. 35,1 Prozent gaben zudem "wenig Wert" an und dass andere Funktionen wichtiger seien. In Summe sehen bei Samsung also über 85 Prozent nur sehr eingeschränkten Nutzen der Künstlichen Intelligenz.Nicht weniger durchwachsen sieht es bei der Frage aus, ob KI-Features für die Nutzer ein wichtiges Produktmerkmal beim Kauf eines neuen Smartphones sind. Bei den iPhone-Fans gaben über 50 Prozent an, dass entsprechende Funktionen nicht sehr wichtig oder überhaupt nicht wichtig seien. Nur 21,1 Prozent sehen hier einen entscheidenden Kaufgrund. Bei Samsung-Nutzern spielen KI-Funktionen gar bei über 75 Prozent beim Kauf nur eine kleine oder keine Rolle.Einer der wichtigsten Gründe, warum Nutzer die Funktionen aktuell nicht einsetzen, ist daher auch wenig überraschend, dass sie schlicht nicht nützlich seien. Viele Anwender trauen aber auch der Genauigkeit der KI nicht über den Weg oder zeigen Bedenken bezüglich Datenschutz und Datensicherheit (bei Samsung mehr als bei Apple). (sta)