Schweizer KMU steigern Wettbewerbsfähigkeit mit KI

Eine von Dell in Auftrag gegebene Studie bescheinigt Schweizer KMU grosses Potenzial beim Einsatz von generativer KI in den Punkten Innovationskraft, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. 47 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass sie durch den Einsatz von generativer KI ihre Anwendungs- und Serviceleistungen verbessern konnten. Ferner sagten 34 Prozent der befragten Schweizer KMU aus, dass sie durch den Einsatz einer KI ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern konnten. 33 Prozent konnten eine gestiegene Kundenbindungsrate feststellen. Zudem gelang es 27 Prozent, ihre Cybersicherheit mit Hilfe von generativer KI zu stärken. Zu guter Letzt konnten 26 Prozent der Schweizer Mittelständler ein generelles Wachstum des Umsatzes ihres Unternehmens nach der Einführung von generativer KI verzeichnen.Um von generativer KI zu profitieren, müssen Unternehmen gemäss der Studie jedoch zunächst die richtigen Voraussetzungen schaffen, da die vorhandene IT-Infrastruktur nur selten auf umfangreiche GenAI-Workloads oder das Trainieren von LLMs ausgelegt ist. Eine Effizienzsteigerung – wenn auch nur kurzfristig – verspricht ein Nachrüsten von Rechen- und GPU-Leistung. Nachhaltiger und sinnvoller ist gemäss den Studienautoren allerdings die Einführung KI-fähiger Server, Speicher- und Verwaltungssysteme. Dies sei bei knapp der Hälfte (47 %) der Schweizer Unternehmen bereits der Fall.Frank Thonues, Managing Director von Dell Technologies Schweiz, unterstreicht die Wichtigkeit der Technologie sowie die Zusammenarbeit mit Partnern: "Schweizer Unternehmen wissen um die Vorteile von generativer KI, kämpfen aber oft noch mit hohen Kosten und Integrationsproblemen. Um die beste Basis für den zum Teil recht grossen Leistungshunger von GenAI-Anwendungen zu schaffen, bedarf es dedizierter KI-Systeme. Durch die Zusammenarbeit mit Technologiepartnern, die ihre Expertise im Bereich Künstlicher Intelligenz zur Verfügung stellen, verringern Unternehmen die Gesamtkosten, beschleunigen die KI-Integration und schaffen Lösungen, die exakt auf den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnitten sind." (dok)