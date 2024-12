iOS 18.2 mit mehr Freiraum für (EU)-User ist da

Apple hat das Betriebssystem iOS 18.2 für alle User zum Download freigegeben. Der Konzern aus Cupertino beugt sich in dieser Version dem Gesetz der EU und ermöglicht es erstmalig, Kern-Apps von iOS zu entfernen. So können beispielsweise Safari, Apple Maps und sogar der App Store komplett deinstalliert werden. Darüber hinaus wurde der Funktionsumfang von Apple Intelligence erweitert: Die KI erstellt benutzerdefinierte Emojis, Siri kann auf ChatGPT zugreifen, Bildergenerierung durch KI haltet Einzug und Apple Visual Intelligence (rückwärtige Bildersuche, analog Google Lens) wird implementiert.So weit, so gut, allerdings sind in der Schweiz keine dieser Neuerungen verfügbar. Was Apple Intelligence betrifft, so sind die Neuerungen voraussichtlich ab April 2025 in der EU und wahrscheinlich auch in der Schweiz verfügbar. Die Deinstallation von systemnahen Apps schaltet Apple aber nur in EU-Staaten frei. Lediglich das Teilen von Airtags mit gewissen Fluggesellschaften (Swiss ist auch darunter), um verloren gegangenes Gepäck aufzuspüren, ist eine Neuerung, die auch Schweizer User betrifft.Updaten sollten Schweizer User trotzdem, denn das jüngste Update behebt zahlreiche Sicherheitslecks. Updaten sollten ausserdem auch iOS 17 User, da diese keine Sicherheits-Patches mehr erhalten. (dok)