Apple kommt 2028 mit faltbarem iPad

Laut Mark Gurmans neuestem Power-On-Newsletter (Paywall) arbeitet Apple an einem Foldable-Ansatz, der zum nächsten bahnbrechenden Gerät des Herstellers werden könnte. Gurman hat erfahren, dass Apples Designer an einem riesigen iPad mit faltbarem Bildschirm arbeiten, das aufgeklappt die Grösse von zwei nebeneinanderliegenden iPad Pro hat. Apple feile schon seit einigen Jahren an dem Konzept herum, auf den Markt kommen soll ein entsprechendes Gerät 2028.Oberstes Ziel von Apple ist demnach, bei der Entwicklung den sichtbaren Knick zu vermeiden, unter dem sämtliche bisherigen Foldables mehr oder weniger leiden. Prototypen des neuen Geräts hätten bereits eine fast unsichtbare Faltstelle. Ob Apple den Knick ganz eliminieren kann, wird sich noch weisen – zumal etwa Samsungs erstes Foldable schon vor fünf Jahren auf den Markt kam und auch die neueste Generation noch einen deutlichen Knick aufweist.Gurman mutmasst ferner, dass das faltbare iPad mit iPadOS oder einer Variante davon laufen wird. An einen iPad-Mac-Hybrid glaubt der "Bloomberg"-Journalist nicht – aber das Gerät werde Elemente von beiden haben: Im Jahr 2028 werde iPadOS weit genug entwickelt sein, um MacOS-Apps auszuführen. (ubi)