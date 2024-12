Apple veröffentlicht Release Candidate von iOS 18.2

Apple wird in den kommenden Tagen die finale Version von iOS 18.2 veröffentlichen und hat mit dem Release Candidate jetzt die letzte Vorabversion des Betriebssystem-Updates freigegeben.Die wichtigsten Änderungen für iOS und iPadOS betreffen Erweiterungen für die KI-Implementierung Apple Intelligence. Diese betreffen die neue App Image Playground zur Bilderstellung mit Hilfe generativer KI sowie die App Genmoji, mit der sich auf Basis von Textanweisungen Emojis erstellen lassen. Weiter integriert das iOS-Update ChatGPT via Writing Tools, wobei auch Siri bei Bedarf auf den Chatbot zugreifen kann. Weitere Neuerungen betreffen eine neue Mail-Kategorisierung, die durch Sortieren der Nachrichten bei der Priorisierung helfen soll, oder eine Zusammenfassung von Mails desselben Absenders. Nur für Geräte der 16. Generation steht mit Visual Intelligence eine Kamerafunktion zur Verfügung, die Informationen via Google oder ChatGPT liefert, wenn ein Sujet in den Sucher genommen wird. Die kompletten Release Notes hat etwa "MacRumours" veröffentlicht Apple wird iOS 18.2 voraussichtlich am Montag, 9. Dezember veröffentlichen. Zeitgleich wird auch die Freigabe der Betriebssystem-Updates MacOS Sequoia 15,2, WatchOS 11.2, VisionOS 2.2 sowie TVOS 18.2 erwartet. (rd)