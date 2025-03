Macbook Air wird schneller und günstiger

Überraschend kommt es nicht, aber jetzt ist es offiziell: Apple hat das Macbook Air mit dem M4 Chip vorgestellt. Der Hersteller verspricht, dass das leichte Notebook bei identischer Akkulaufzeit (bis zu 18 Stunden) 20 Prozent schneller ist als sein direkter Vorgänger. Eine weitere technische Neuerung bekommt die Webcam: Sie folgt dem User virtuell via Center Stage und stellt ihn in die Mitte des Bildes, solange er sich im Blickfeld der Kamera befindet. Am grundsätzlichen Design ändert sich wie schon bei den vorgängigen Chip-Updates nichts. Einzig bei den Farben gibt es eine Änderung: Himmelblau (Bild) kommt neu ins Sortiment, während Space Grey nicht mehr verfügbar ist. Silber, Mitternacht und Polarstern bleiben weiterhin zur Auswahl.Im Vergleich zum M3-Vorgänger sinkt der Einstiegspreis des 13-Zoll-Modells in der Schweiz um 50 Franken auf 1049 Franken. Die Basiskonfiguration umfasst den Chip mit 10-Core CPU und 8-Core GPU, 256 GB SSD sowie 16 GB RAM. Das günstigste 15-Zoll-Modell verfügt über eine 10-Core GPU, ansonsten über die identische Ausstattung und kostet mindestens 1249 Franken. Wie bei Apple üblich, fallen technische Modifikationen stark ins Gewicht, so kosten beispielsweise 256 GB mehr SSD-Speicher 200 Franken.Das neue Modell ist ab dem 12. März erhältlich. Die alten Modelle werden aus dem Sortiment genommen. (dok)