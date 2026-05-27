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Apple plant neuen Diebstahlschutz fürs iPhone
Quelle: Depositphotos

Apple plant neuen Diebstahlschutz fürs iPhone

Apple arbeitet offenbar an einem neuen Diebstahlschutz für das iPhone. Das Gerät soll sich automatisch sperren, wenn es erkennt, dass es der Nutzerin oder dem Nutzer aus der Hand gerissen wird.
27. Mai 2026

     

Apple entwickelt offenbar eine Sicherheitsmassnahme, die ein entsperrtes iPhone bei einem möglichen Diebstahl schneller blockieren soll. Wie "9to5Mac" berichtet, deutet der untersuchte Code darauf hin, dass die Funktion derzeit aktiv entwickelt wird. Die Funktion soll vor allem in Situationen helfen, in denen ein Dieb ein bereits entsperrtes Gerät in die Hände bekommt.

Bisher schützt Apple iPhones unter anderem mit der Funktion "Wo ist?", der Aktivierungssperre und dem Schutz für gestohlene Geräte. Diese Mechanismen greifen jedoch nur begrenzt, wenn das iPhone im entsperrten Zustand gestohlen wird. Genau hier soll die Neuerung ansetzen. Das Gerät soll verschiedene Signale auswerten, darunter Bewegungsdaten des Beschleunigungssensors und die Entfernung zu einer gekoppelten Apple Watch.


Erkennt das System, dass das iPhone an einem unbekannten Ort aus der Hand gerissen wurde, soll es automatisch gesperrt werden. Zusätzlich dürfte Apple den Zugriff auf sensible Bereiche einschränken, ähnlich wie beim bestehenden Schutz für gestohlene Geräte. Berücksichtigt werden sollen auch bekannte Orte wie Zuhause oder der Arbeitsplatz sowie vertraute WLAN-Netzwerke.

Wann Apple den neuen Diebstahlschutz offiziell vorstellt, ist noch nicht bekannt. (dow)


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