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Apple warnt Nutzer bei Überschreitung des Limits für blockierte Kontakte
Quelle: Depositphotos

Apple warnt Nutzer bei Überschreitung des Limits für blockierte Kontakte

In iOS gibt es anscheinend ein Limit für blockierte Kontakte beispielsweise von Spamanrufen oder -SMS. Apple informiert künftig, wenn diese Obergrenze erreicht ist.
29. Mai 2026

     

Apple plant offenbar eine neue Warnmeldung in iOS 26.6, die Nutzer informiert, wenn das Limit blockierter Kontakte erreicht wurde. Hinweise darauf gibt es im Code der aktuellen Beta, wie "MacRumors" schreibt.

Besonders interessant daran ist, dass überhaupt ein Limit für blockierte Kontakte besteht. Nutzer berichten aber bereits seit längerem, dass sie nach mehreren Tausend blockierten Nummern keine weiteren Kontakte mehr sperren konnten. Teilweise wird ein Limit von rund 20'000 Einträgen genannt. Offizielle Angaben von Apple dazu gibt es bislang nicht.
Wer das Limit erreicht, muss ältere blockierte Kontakte manuell entfernen. Eine Sammelfunktion zum Entsperren bietet Apple nicht.


Gleichzeitig setzt Apple laut dem Beitrag aber stärker auf alternative Spam-Schutzfunktionen. Mit iOS 26 können unbekannte Anrufer direkt an die Mailbox weitergeleitet werden und zunächst ihren Anrufgrund nennen. Ausserdem lassen sich unbekannte Nummern komplett stummschalten. (sta)


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