cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Apple begründet fehlende Watch-OS-27-Unterstützung der Apple Watch Ultra
Quelle: Apple

Apple begründet fehlende Watch-OS-27-Unterstützung der Apple Watch Ultra

Auf zahlreiche Apple-Watch-Modelle wird es nicht möglich sein, die nächste Version von Watch OS zu installieren. Apple begründet den Schnitt nach Kritik seitens der Besitzer solcher Uhren nun.
22. Juni 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


Zusammen mit der Vorstellung seiner neuesten Betriebssystem-Generation hat Apple auch bekanntgegeben, für welche Geräte die kommende Iteration von MacOS, iOS, iPadOS, WatchOS und tvOS nicht mehr erscheinen wird. Gerade im Falle von WatchOS sind dabei einige noch relativ "junge" Geräte mit dabei – namentlich die Apple Watch Series 6, 7 und 8 sowie die Apple Watch SE 2 und die erste Apple Watch Ultra, die 2022 auf den Markt gekommen ist und zum Launch um die 1000 Franken gekostet hat. Entsprechend wurde Kritik laut, auf die sich der Konzern nun zu reagieren genötigt sieht.

Gegenüber "Techradar" erklärte eine Apple-Managerin, die Leistung sei ausschlaggebend, um die beste Nutzererfahrung bieten zu können. Funktionen wie Siri AI oder die Tippgesten würden am besten mit der Rechenleistung neuerer Geräte funktionieren – dazu reicht offenbar der S8-Chip ohne dedizierte Neural Engine, der in der Apple Watch Series 8 und eben auch der ersten Ultra-Version steckt, nicht. Der S9-Chip besitzt hingegen eine Neural Engine mit vier Kernen, was offenbar Voraussetzung für die lokale Sprachverarbeitung ist.


Gleichzeitig versichert Apple aber, dass die betroffenen Uhren weiterhin mit iPhones synchronisiert werden können, auf denen iOS 27 läuft, und dass man weiterhin Security-Updates für die Uhren veröffentlichen werde. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Apple beendet den Support für diese 16 Geräte

 15. Juni 2026 - Insgesamt 16 Geräte – Rechner, iPads, Appel Watches und Apple TVs – erreichen ihr Lebensende. Wer neue Features will, muss sich eine neuere Generation zulegen.

Apple Watch erscheint in Ultra-Version, Airpods Pro in 2. Generation

 8. September 2022 - Apple hat die achte Generation der Apple Watch angekündigt, genauso wie eine Neuauflage der Apple Watch SE und das High-end-Modell Apple Watch Ultra. Daneben wurden neue Airpods lanciert.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
«Die Cloud ist nur aktiv gemanagt effizient»
AI braucht FinOps
Cloud-Heimkehr: Eine KMU-Rechnung
Mehr Freiraum fürs Kerngeschäft
Wer seine Cloud nicht im Griff hat, zahlt doppelt
CloudOps & FinOps mit Omada SDN
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER