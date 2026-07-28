Schnelleres Löschen für den File Explorer

Auf Windows-11-Systemen kann das Löschen grosser Dateien mit dem File Explorer längere Zeit beanspruchen, bis der Vorgang nur schon beginnt. Dies macht sich besonders dann bemerkbar, wenn die zu löschenden Files stark fragmentiert sind. Jetzt hat Microsoft
eine Änderung im Köcher, die das Löschen beschleunigen soll. Im Insider Build 26300.8935 im Experimental Channel ist die Verbesserung bereits implementiert. Die Detailinformationen
für den genannten Insider Build liefern keine genauen Angaben, wie Microsoft die Beschleunigung beim Löschen erreicht hat.
Für den File Explorer werden zwei weitere Neuerungen genannt. So soll File Explorer Home jetzt schneller starten und reagieren. Und der Recommended-Bereich versteht sich nun auf Touch Scrolling, was das Durchforsten von Dateien in der Karussellansicht vereinfachen soll. Wann die File-Explorer-Neuerungen allgemein verfügbar werden, ist unklar. Die Testphase könnte wie üblich bis zu einigen Monaten dauern.
(ubi)