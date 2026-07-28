cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Schnelleres Löschen für den File Explorer
Quelle: Microsoft

Schnelleres Löschen für den File Explorer

In Zukunft soll das Löschen grosser Dateien im File Explorer von Windows 11 deutlich schneller vonstattengehen. In einem Insider Build lässt sich die Neuerung bereits testen.
28. Juli 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


Auf Windows-11-Systemen kann das Löschen grosser Dateien mit dem File Explorer längere Zeit beanspruchen, bis der Vorgang nur schon beginnt. Dies macht sich besonders dann bemerkbar, wenn die zu löschenden Files stark fragmentiert sind. Jetzt hat Microsoft eine Änderung im Köcher, die das Löschen beschleunigen soll. Im Insider Build 26300.8935 im Experimental Channel ist die Verbesserung bereits implementiert. Die Detailinformationen für den genannten Insider Build liefern keine genauen Angaben, wie Microsoft die Beschleunigung beim Löschen erreicht hat.


Für den File Explorer werden zwei weitere Neuerungen genannt. So soll File Explorer Home jetzt schneller starten und reagieren. Und der Recommended-Bereich versteht sich nun auf Touch Scrolling, was das Durchforsten von Dateien in der Karussellansicht vereinfachen soll. Wann die File-Explorer-Neuerungen allgemein verfügbar werden, ist unklar. Die Testphase könnte wie üblich bis zu einigen Monaten dauern. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Windows 11 Insider Beta bringt deutliche Verbesserungen

 22. Juli 2026 - Der neueste Insider Build von Windows 11 im Beta Channel wartet mit erfreulichen Neuerungen beim Startmenü, im File Explorer und in weiteren Bereichen des Betriebssystems auf.

Neue Windows-Updates sorgen für Abstürze bei Dell-PCs

 15. Juli 2026 - Neue Windows-11-Updates sorgen auf bestimmten Dell-Systemen für Probleme. Betroffene Geräte können sich stark erhitzen, mehr Strom verbrauchen und unerwartet abschalten.

Microsoft verbessert Windows-Suche deutlich

 18. Juni 2026 - In einer Windows-11-Preview kommt die Suchfunktion nun auch mit Tippfehlern zurecht. Dazu hat Microsoft eine Einstellung in Aussicht gestellt, mit der sich Suchresultate aus dem Web ausschliessen lassen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
AI braucht den Kundenkontext
Warum Endpoint-Transparenz zum Steuerungsfaktor wird
Auswirkungen von AI-DLC auf die Zusammensetzung technischer Teams
Kundennutzen im Fokus: AI-Strategie bei Opacc
Agentic AI: Gesteuerte Autonomie als Erfolgsfaktor
KI im Kundendialog: Der erste Schritt ist näher als Sie denken
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER