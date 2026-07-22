Windows 11 Insider Beta bringt deutliche Verbesserungen

Microsoft
hat für Windows Insider im Beta Channel den neuen Build 26220.89025 bereitgestellt. Die wohl offensichtlichste Neuerung ist das flexibel anpassbare Startmenü, das zuvor schon im Experimental Channel gezeigt wurde. So wurde etwa der Bereich "Recommended" in "Recent" umbenannt, er zeigt somit die zuletzt aufgerufenen Einträge an. Die Anzeige gepinnter, zuletzt aufgerufener und aller Einträge kann zudem jetzt separat ein- oder ausgeschaltet werden. Und das Startmenü als Ganzes lässt sich neu in Standardgrösse sowie auch grösser oder kleiner anzeigen.
Sehnlichst erwartet haben dürften manche User eine kleine, aber entscheidende Änderung im File Explorer: Dieser zeigt nun die Grösse von Dateien in passenden Einheiten (KB, MB und GB) statt wie bisher bloss in Kilobyte an. Ein Klick mit der mittleren Maustaste, falls vorhanden, funktioniert jetzt auch in der Adressbar und auf der Startseite des File Explorers. Neues gibt es auch beim Account Control Flyout (Benutzerkontensteuerung). Dessen Design wurde modernisiert, und der Status verschiedener Microsoft-Konten mit ihren Subscriptions ist auf den ersten Blick klar ersichtlich. Kleinere Neuerungen betreffen den Narrator sowie den Umgang von Windows 11 mit präzisen Touchpads: Dafür bietet die Settings App jetzt markant detailliertere Einstellungen. Weitere Verbesserungen und Nährinformationen sind den Release Notes
zu entnehmen.
(ubi)