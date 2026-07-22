cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Windows 11 Insider Beta bringt deutliche Verbesserungen
Quelle: Microsoft

Windows 11 Insider Beta bringt deutliche Verbesserungen

Der neueste Insider Build von Windows 11 im Beta Channel wartet mit erfreulichen Neuerungen beim Startmenü, im File Explorer und in weiteren Bereichen des Betriebssystems auf.
22. Juli 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


Microsoft hat für Windows Insider im Beta Channel den neuen Build 26220.89025 bereitgestellt. Die wohl offensichtlichste Neuerung ist das flexibel anpassbare Startmenü, das zuvor schon im Experimental Channel gezeigt wurde. So wurde etwa der Bereich "Recommended" in "Recent" umbenannt, er zeigt somit die zuletzt aufgerufenen Einträge an. Die Anzeige gepinnter, zuletzt aufgerufener und aller Einträge kann zudem jetzt separat ein- oder ausgeschaltet werden. Und das Startmenü als Ganzes lässt sich neu in Standardgrösse sowie auch grösser oder kleiner anzeigen.


Sehnlichst erwartet haben dürften manche User eine kleine, aber entscheidende Änderung im File Explorer: Dieser zeigt nun die Grösse von Dateien in passenden Einheiten (KB, MB und GB) statt wie bisher bloss in Kilobyte an. Ein Klick mit der mittleren Maustaste, falls vorhanden, funktioniert jetzt auch in der Adressbar und auf der Startseite des File Explorers. Neues gibt es auch beim Account Control Flyout (Benutzerkontensteuerung). Dessen Design wurde modernisiert, und der Status verschiedener Microsoft-Konten mit ihren Subscriptions ist auf den ersten Blick klar ersichtlich. Kleinere Neuerungen betreffen den Narrator sowie den Umgang von Windows 11 mit präzisen Touchpads: Dafür bietet die Settings App jetzt markant detailliertere Einstellungen. Weitere Verbesserungen und Nährinformationen sind den Release Notes zu entnehmen. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Onedrive-Support endet für altes Windows 10

 17. Juli 2026 - Microsoft stellt den Support für die Onedrive-Synchronisierung auf älteren Windows-10-Versionen ein. Betroffene Nutzer müssen auf Windows 10 22H2 oder Windows 11 wechseln, wenn sie weiter Updates erhalten wollen.

Microsoft liefert Rekord-Patchday mit 622 Lücken

 15. Juli 2026 - Microsoft schliesst zum Juli-Patchday so viele Sicherheitslücken wie nie zuvor. Zwei Schwachstellen werden bereits aktiv ausgenutzt, für eine weitere liegt ein öffentlicher Exploit vor.

Microsoft bringt Cloud Rebuild für kaputte Windows-11-Systeme

 7. Juli 2026 - Die neue Windows-Recovery-Option Cloud Rebuild, aktuell als Insider-Vorschau erhältlich, ermöglicht es, ein defektes Windows-11-System durch Download eines frischen Image aus der Cloud sauber neu aufzusetzen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
AI braucht den Kundenkontext
Warum Endpoint-Transparenz zum Steuerungsfaktor wird
Auswirkungen von AI-DLC auf die Zusammensetzung technischer Teams
Kundennutzen im Fokus: AI-Strategie bei Opacc
Agentic AI: Gesteuerte Autonomie als Erfolgsfaktor
KI im Kundendialog: Der erste Schritt ist näher als Sie denken
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER