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Neue Windows-Updates sorgen für Abstürze bei Dell-PCs
Quelle: Depositphotos

Neue Windows-Updates sorgen für Abstürze bei Dell-PCs

Neue Windows-11-Updates sorgen auf bestimmten Dell-Systemen für Probleme. Betroffene Geräte können sich stark erhitzen, mehr Strom verbrauchen und unerwartet abschalten.
15. Juli 2026

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Auf einigen Dell-PCs führen aktuelle Windows-11-Updates offenbar zu Überhitzung, kürzerer Akkulaufzeit und möglichen Abstürzen. Wie Microsoft auf dem Release-Health-Dashboard bestätigt, können betroffene Systeme zudem Leistungseinbussen zeigen.

Auslöser ist laut Konzern ein Kompatibilitätsproblem zwischen einem Intel-Treiber und einer USB-C-Connection-Manager-Schnittstelle, die mit dem Vorschau-Update KB5095093 vom 23. Juni eingeführt wurde. Dell soll die Probleme bei eigenen Tests entdeckt und an Microsoft gemeldet haben. Betroffen sind nach aktuellem Stand Systeme mit Windows 11 24H2 und 25H2.


Welche Dell-Modelle konkret betroffen sind, nennt Microsoft nicht. Hinweise liefert der Gerätemanager: Auf anfälligen Systemen erscheint demnach ein gelbes Ausrufezeichen beim Treiber "Intel Innovation Platform Framework Processor Participant". Bis zum Fix pausiert Microsoft die Verteilung des Juli-Updates für betroffene Dell-Geräte. Eine Lösung soll in den kommenden Tagen über ein Windows Update folgen. (dow)


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