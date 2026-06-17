cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft stellt Surface Pro und Surface Laptop mit X2-Chip vor
Quelle: Microsoft

Microsoft stellt Surface Pro und Surface Laptop mit X2-Chip vor

Die beiden Neuzugänge der Surface-Reihe – das Surface Pro und Surface Laptop – kommen mit Qualcomms Snapdragon X2. Damit soll sich insbesondere die Grafikleistung stark verbessert haben. Günstig sind die Geräte damit aber nicht.
17. Juni 2026

     

Wie erwartet stellt Microsoft die zwei Neuzugänge in seinem Surface Lineup vor. Neu gehören nun das Surface Pro und das Surface Laptop mit Arm-basiertem Snapdragon X2-Chips zum Portfolio.

Das Surface Pro ist ein Convertible und kommt mit 13-Zoll-Screen in den Farben Platinum, Schwarz und Sand. Der neue Snapdragon X2 soll dem Gerät eine 53 Prozent bessere Grafikleistung bescheren als bei der Vorgängergeneration, die vor rund zwei Jahren erschienen ist. Verfügbar sind verschiedene Konfigurationen mit LCD- oder OLED-Display, 10 (X2 Plus) oder 12 CPU-Cores (X2 Elite) sowie unterschiedlichen Ausstattungen bei RAM (16 bis 64 GB) und interner SSD (256GB bis 1TB). Das Surface Pro ist per sofort zu haben und startet bei 1350 Franken. Die Top-Konfiguration liegt derweil bei mehr als 3000 Franken.
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
Das Surface Laptop gibt’s derweil mit HDR-Touchscreen-Display in 13,8 oder 15 Zoll. Neben den genannten drei Farben, die beim Surface Pro verfügbar sind, bietet Microsoft beim Laptop zusätzlich den Farbton Jadegrün. Auch hier haben Kunden die Wahl zwischen dem Plus- oder dem Elite-Chip mit 10 respektive 12 Kernen. Beim Arbeitsspeicher sind ebenfalls 16 bis 64 GB verfügbar, die SSD gibt’s beim Laptop aber nur mit 512 GB oder 1 TB Kapazität. Je nach Konfiguration greift man auch hier tief in die Tasche: Die kleinsten Versionen starten bei 1450 (13,8 Zoll) respektive 1550 Franken (15 Zoll), mit der grössten Konfiguration wechselt der 15-Zöller für 2400 Franken den Besitzer.

Anzumerken zum Preis: Aufgrund der neuen Regulierung rund um den europaweiten USB-C-Standard bei Laptops kommen die Geräte ohne Ladekabel, sind aber mit vielen gängigen Ladekabeln kompatibel. Ein neues Ladegerät verkauft Microsoft bei Bedarf für zusätzlich 105 Franken.


Der Surface-Produktregen ist für dieses Jahr aber noch lange nicht vorbei: Erwartet wird zum einen noch der Surface Laptop Ultra, der sich an Entwickler, KI-Spezialisten und Kreative richtet und die Surface RTX Spark Dev Box – ein eigens für KI-Entwickler konzipiertes Desktopsystem. Beide sollen im späteren Verlauf des Jahres vorgestellt werden. (win)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)


Weitere Artikel zum Thema

Surface Pro und Surface Laptop sollen massiv teurer werden

 11. Juni 2026 - Händlerdaten deuten darauf hin, dass die kommenden Surface-Modelle deutlich teurer auf den Markt kommen als die Vorgängergeneration. Microsoft wird die neuen Mobilrechner voraussichtlich kommende Woche präsentieren.

Details zum Surface Pro mit neuem Snapdragon-Chip durchgesickert

 4. Juni 2026 - Durch einen Händler-Leak sind die technischen Details von Microsofts kommendem Mobilrechner Surface Pro auf Snapdragon-Basis bekannt geworden. Die offizielle Vorstellung soll am 16. Juni erfolgen.

Microsoft Build: Entwickler-PC mit Nvidias neuem Chip

 3. Juni 2026 - Microsoft präsentiert mit der Surface RTX Spark Dev Box einen speziell für Software-Entwickler konzipierten Rechner für die KI-Ära. Angetrieben wird er von Nvidias jüngst vorgestelltem Chip für Windows-Rechner.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
«Die Cloud ist nur aktiv gemanagt effizient»
AI braucht FinOps
Cloud-Heimkehr: Eine KMU-Rechnung
Mehr Freiraum fürs Kerngeschäft
Wer seine Cloud nicht im Griff hat, zahlt doppelt
CloudOps & FinOps mit Omada SDN
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER