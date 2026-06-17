Microsoft stellt Surface Pro und Surface Laptop mit X2-Chip vor

Wie erwartet stellt Microsoft
die zwei Neuzugänge in seinem Surface Lineup vor. Neu gehören nun das Surface Pro und das Surface Laptop mit Arm-basiertem Snapdragon X2-Chips zum Portfolio.
Das Surface Pro ist ein Convertible und kommt mit 13-Zoll-Screen in den Farben Platinum, Schwarz und Sand. Der neue Snapdragon X2 soll dem Gerät eine 53 Prozent bessere Grafikleistung bescheren als bei der Vorgängergeneration, die vor rund zwei Jahren erschienen ist. Verfügbar sind verschiedene Konfigurationen mit LCD- oder OLED-Display, 10 (X2 Plus) oder 12 CPU-Cores (X2 Elite) sowie unterschiedlichen Ausstattungen bei RAM (16 bis 64 GB) und interner SSD (256GB bis 1TB). Das Surface Pro ist per sofort zu haben und startet bei 1350 Franken. Die Top-Konfiguration liegt derweil bei mehr als 3000 Franken.
Das Surface Laptop gibt’s derweil mit HDR-Touchscreen-Display in 13,8 oder 15 Zoll. Neben den genannten drei Farben, die beim Surface Pro verfügbar sind, bietet Microsoft
beim Laptop zusätzlich den Farbton Jadegrün. Auch hier haben Kunden die Wahl zwischen dem Plus- oder dem Elite-Chip mit 10 respektive 12 Kernen. Beim Arbeitsspeicher sind ebenfalls 16 bis 64 GB verfügbar, die SSD gibt’s beim Laptop aber nur mit 512 GB oder 1 TB Kapazität. Je nach Konfiguration greift man auch hier tief in die Tasche: Die kleinsten Versionen starten bei 1450 (13,8 Zoll) respektive 1550 Franken (15 Zoll), mit der grössten Konfiguration wechselt der 15-Zöller für 2400 Franken den Besitzer.
Anzumerken zum Preis: Aufgrund der neuen Regulierung rund um den europaweiten USB-C-Standard bei Laptops kommen die Geräte ohne Ladekabel, sind aber mit vielen gängigen Ladekabeln kompatibel. Ein neues Ladegerät verkauft Microsoft bei Bedarf für zusätzlich 105 Franken.
Der Surface-Produktregen ist für dieses Jahr aber noch lange nicht vorbei: Erwartet wird zum einen noch der Surface Laptop Ultra, der sich an Entwickler, KI-Spezialisten und Kreative richtet und die Surface RTX Spark Dev Box – ein eigens für KI-Entwickler konzipiertes Desktopsystem. Beide sollen im späteren Verlauf des Jahres vorgestellt werden.
(win)