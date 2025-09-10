Microsoft beordert Angestellte ins Büro zurück

Rolle rückwärts: Microsoft
ruft seine Mitarbeitenden wieder ins Büro zurück und hat Änderungen an der bisher geltenden Flexible-Work-Regelung vorgenommen. Laut einem Blog-Post
müssen Angestellte künftig mindestens drei Tage pro Woche vor Ort sein. Personalchefin Amy Coleman schreibt als Begründung: "Wir haben uns angesehen, wie unsere Teams am besten arbeiten, und die Daten sind eindeutig: Wenn Menschen häufiger persönlich zusammenarbeiten, fühlen sie sich wohler – sie sind energiegeladener, leistungsfähiger und liefern bessere Ergebnisse."
Die Umsetzung der neuen Direktive erfolgt in drei Phasen. Ende Februar sind Mitarbeitende in der Region rund um die Konzernzentrale in Redmond betroffen. Anschliessend sollen alle weiteren Standorte in den USA folgen und abschliessend dann alle anderen Länder beziehungsweise Regionen.
Microsoft ist jedoch längst nicht der einzige Tech-Konzern, der Mitarbeitende in die Büros zurückbeordert. Seit Anfang 2025 gilt unter anderem auch bei Amazon eine entsprechende Regelung, die allerdings fünf Präsenztage pro Woche vorsieht (mehr lesen Sie hier
). In diesem Rahmen wurde gerade seitens der Betroffenen auch immer wieder Kritik laut, dass entsprechende Massnahmen nur ein Vorwand für einen versteckten Stellenabbau sein könnten. Dem will Coleman in ihrem Statement zuvorkommen: "Wichtig ist, dass es bei dieser Aktualisierung nicht darum geht, die Zahl der Mitarbeiter zu reduzieren. Es geht darum, so zusammenzuarbeiten, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen können."
(sta)