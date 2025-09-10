cnt
Microsoft beordert Angestellte ins Büro zurück
Quelle: Depositphotos

Microsoft beordert Angestellte ins Büro zurück

Wie bereits andere Tech-Konzerne zuvor holt auch Microsoft seine Miterarbeitenden aus dem Homeoffice zurück – zumindest teils. Sie müssen mindestens drei Tage pro Woche im Büro sein.
10. September 2025

     

Rolle rückwärts: Microsoft ruft seine Mitarbeitenden wieder ins Büro zurück und hat Änderungen an der bisher geltenden Flexible-Work-Regelung vorgenommen. Laut einem Blog-Post müssen Angestellte künftig mindestens drei Tage pro Woche vor Ort sein. Personalchefin Amy Coleman schreibt als Begründung: "Wir haben uns angesehen, wie unsere Teams am besten arbeiten, und die Daten sind eindeutig: Wenn Menschen häufiger persönlich zusammenarbeiten, fühlen sie sich wohler – sie sind energiegeladener, leistungsfähiger und liefern bessere Ergebnisse."

Die Umsetzung der neuen Direktive erfolgt in drei Phasen. Ende Februar sind Mitarbeitende in der Region rund um die Konzernzentrale in Redmond betroffen. Anschliessend sollen alle weiteren Standorte in den USA folgen und abschliessend dann alle anderen Länder beziehungsweise Regionen.


Microsoft ist jedoch längst nicht der einzige Tech-Konzern, der Mitarbeitende in die Büros zurückbeordert. Seit Anfang 2025 gilt unter anderem auch bei Amazon eine entsprechende Regelung, die allerdings fünf Präsenztage pro Woche vorsieht (mehr lesen Sie hier). In diesem Rahmen wurde gerade seitens der Betroffenen auch immer wieder Kritik laut, dass entsprechende Massnahmen nur ein Vorwand für einen versteckten Stellenabbau sein könnten. Dem will Coleman in ihrem Statement zuvorkommen: "Wichtig ist, dass es bei dieser Aktualisierung nicht darum geht, die Zahl der Mitarbeiter zu reduzieren. Es geht darum, so zusammenzuarbeiten, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen können." (sta)


Weitere Artikel zum Thema

Dell macht endgültig Schluss mit Home Office

 4. Februar 2025 - Bei Dell wird das Thema Hybrid Work per 3. März beerdigt – ab dann erwartet das Unternehmen alle seine Mitarbeitenden wieder fünf Tage pro Woche im Office.

Amazon auf Büro-Rückkehrer logistisch unzureichend vorbereitet

 21. Januar 2025 - Kein Platz, fehlende Schreibtische, volle Parkplätze, Staus: Amazon will seine Mitarbeitenden wieder im Büro sehen, die Infrastruktur scheint dafür aber nicht überall gerüstet zu sein.

Home Office soll laut CEOs in drei Jahren wieder Geschichte sein

 11. Oktober 2023 - Die Diskussion um das Für und Wider der Heimarbeit findet kein Ende. Eine Umfrage von KPMG unter mehr als 1000 CEOs zeigt jetzt: Das C-Level rechnet mit einer baldigen und vollständigen Rückkehr in die Büros.


