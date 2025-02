Dell macht endgültig Schluss mit Home Office

Dass die Begeisterung für das Thema hybride Arbeit und Home Office im Management von Dell Technologies überschaubar ist, ist schon länger kein Geheimnis. So machte vor ziemlich genau einem Jahr die Meldung die Runde, dass Mitarbeitende, die sich bei Dell für Home Office entscheiden, damit leben müssen, auf Karriere zu verzichten ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Und nun scheint das Thema beim Computerhersteller endgültig beerdigt zu werden.Laut einem Bericht von "Business Insider", der sich auf ein Memo von CEO Michael Dell an seine Mitarbeitenden beruft, erwartet Dell seine Angestellten wieder zurück in den Büros – und das an fünf Tagen die Woche. Die neue Regelung soll ab dem 3. März gelten und alle Mitarbeitenden betreffen, die in der Grössenordnung von einer Stunde entfernt von einem Dell-Standort leben. "Ab dem 3. März werden alle Hybrid- und Remote-Teammitglieder, die in der Nähe einer Dell-Niederlassung wohnen, an fünf Tagen pro Woche im Büro arbeiten. An diesem Tag wird die Hybrid-Richtlinie aufgehoben", wird Michael Dell zitiert. Mitarbeitende mit längerem Arbeitsweg dürften hingegen weiterhin remote arbeiten, allerdings seien Beförderungen für sie schwieriger zu erreichen, so "Business Insider". Ausserdem würden neu ausgeschriebene Stellen nicht mehr mit einer Remote-Möglichkeit ausgeschmückt.Als Begründung wird Michael Dell mit den Worten zitiert: "Wir stellen fest, dass trotz aller Technologie nichts schneller ist als die Geschwindigkeit der menschlichen Interaktion." Ein dreissigsekündiges Gespräch könne einen stunden- oder gar tagelangen E-Mail-Verkehr ersetzen.Offenbar sollen Vorgesetzte aber die Möglichkeit haben, Ausnahmen zu gewähren. (mw)