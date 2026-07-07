iPhone Ultra soll zu Beginn kaum erhältlich sein

Im Herbst 2026 wird Apple
aller Voraussicht nach sein erstes faltbares Smartphone auf den Markt bringen, in der Gerüchteküche wahlweise iPhone Fold oder iPhone Ultra genannt. Der auf Apple spezialisierte Analyst Ming-Chi Kuo kennt sich mit der Lieferkette bestens aus und zieht daraus seine Rückschlüsse
. Apple werde, so Kuo, das iPhone Ultra zwar im September zusammen mit den anderen Modellen der iPhone-Generation 18 vorstellen, aber erst später wirklich auf den Markt werfen. Von werfen kann gemäss dem Analysten allerdings keine Rede sein, denn der Hersteller soll zu Beginn nur geringe Stückzahlen liefern – es könnte sein, dass das neue Gerät ziemlich schnell ausverkauft ist. Mit dieser Verknappungsstrategie hat Apple seinerzeit bereits das iPhone X eingeführt, auch dieses Modell war nach der Vorstellung im September 2017 erst Anfang November lieferbar.
Laut den Quellen von Kuo lässt Apple im zweiten Halbjahr 2026 nur zwischen 7 und 8 Millionen Einheiten seines ersten Foldable produzieren. Bei den anderen, gleichzeitig vorgestellten Modellen soll das Produktionsvolumen jeweils über 20 Millionen Geräte betragen. Ein echter Hammer ist der Preis, den Kuo auf 2300 bis 2500 US-Dollar schätzt – damit würde das iPhone Ultra zum echten Luxusgerät.
(ubi)