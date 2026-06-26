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Apple soll für 2027 bereits zweites iPhone Fold planen
Quelle: Depositphotos

Apple soll für 2027 bereits zweites iPhone Fold planen

Unbestätigten Meldungen zufolge plant Apple fürs kommende Jahr bereits die zweite Generation des faltbaren iPhones auf den Markt zu bringen.
26. Juni 2026

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Noch ist das erste Apple-Foldable nicht auf dem Markt und schon werden Gerüchte über die zweite Generation des faltbaren iPhones herumgereicht. Wie "Neowin" mit Bezug auf den bekannten chinesischen Leaker Digital Chat Station berichtet, wurde die zweite Generation des iPhone Fold bereits bestätigt und Apple könnte diese im Herbst 2027 auf den Markt bringen. In den Gerüchten wird das Foldable als iPhone Ultra bezeichnet, wobei nicht klar ist, ob die Modellbezeichnung tatsächlich so lauten wird. Immerhin wird gemunkelt, dass auch Samsung das hauseigene Galaxy Z Fold 8 in Galaxy Z Fold Ultra umtaufen soll.

Gemäss dem Leaker soll das faltbare iPhone der zweiten Generation über ein breiteres Klappdisplay verfügen, wobei mit derselben Display-Technologie gearbeitet werden soll. Das diesen Herbst erwartete erste Foldable soll derweil über ein 7,8-Zoll-Innendisplay und einen 5,3-Zoll-Aussenbildschirm verfügen.


Auch der im Allgemeinen gut informierte Insider Mark Gurman von "Bloomberg" (Paywall) hat unlängst ein faltbares iPhone der zweiten Generation erwähnt. Darüber hinaus wusste er zu berichten, dass der Nachfolger unter dem Codenamen "V78" entwickelt werden soll. (rd)


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