iPhone Fold: Produktion läuft an, Vorstellung im September wahrscheinlich

Noch dieses Jahr wird Apples erstes faltbares iPhone erscheinen. Nach mehreren Berichten rund um Verzögerungen
der Produktion aufgrund technischer Herausforderungen war aber nicht klar, auf wann der Launch realistischerweise erfolgen kann. Aktuelle Informationen aus der Lieferkette zeichnen nun aber ein positives Bild: Die Massenproduktion soll Ende Juli beim Auftragsfertiger Foxconn
starten, wie das koreanische Newsportal "The Elec" berichtet
(via
"Golem").
Probleme gab es Gerüchten zufolge vor allem beim faltbaren Display, das von Samsung
kommt, sowie bei den 3D-gedruckten Scharnierteilen. Die Probleme sollen dem Bericht zufolge behoben und die Teile von Apple
freigegeben worden sein.
Am alljährlichen Event im Spätsommer, bei dem in der Regel die neue iPhone-Generation vorgestellt wird, könnte es mit dem Foldable-Launch dieses Jahr etwas anders laufen als üblich. So soll Apple mit dem Gedanken spielen, im September nur das Fold (intern auch "Ultra" genannt) sowie die beiden iPhone-Modelle Pro und Pro Max vorzustellen. Die Vorstellung der restlichen erwarteten iPhone-18-Modelle könnte dann sogar auf Beginn 2027 verschoben werden.
(win)