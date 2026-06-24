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iPhone Fold: Produktion läuft an, Vorstellung im September wahrscheinlich
Quelle: Talks Daily Tech

iPhone Fold: Produktion läuft an, Vorstellung im September wahrscheinlich

Aufgrund von Herausforderungen im Produktionsprozess war immer wieder von Verzögerungen für den Launch des ersten faltbaren iPhones die Rede. Nun seien aber alle Teile bewilligt, die Produktion laufe noch rechtzeitig an für die Vorstellung im September.
24. Juni 2026

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Noch dieses Jahr wird Apples erstes faltbares iPhone erscheinen. Nach mehreren Berichten rund um Verzögerungen der Produktion aufgrund technischer Herausforderungen war aber nicht klar, auf wann der Launch realistischerweise erfolgen kann. Aktuelle Informationen aus der Lieferkette zeichnen nun aber ein positives Bild: Die Massenproduktion soll Ende Juli beim Auftragsfertiger Foxconn starten, wie das koreanische Newsportal "The Elec" berichtet (via "Golem").

Probleme gab es Gerüchten zufolge vor allem beim faltbaren Display, das von Samsung kommt, sowie bei den 3D-gedruckten Scharnierteilen. Die Probleme sollen dem Bericht zufolge behoben und die Teile von Apple freigegeben worden sein.


Am alljährlichen Event im Spätsommer, bei dem in der Regel die neue iPhone-Generation vorgestellt wird, könnte es mit dem Foldable-Launch dieses Jahr etwas anders laufen als üblich. So soll Apple mit dem Gedanken spielen, im September nur das Fold (intern auch "Ultra" genannt) sowie die beiden iPhone-Modelle Pro und Pro Max vorzustellen. Die Vorstellung der restlichen erwarteten iPhone-18-Modelle könnte dann sogar auf Beginn 2027 verschoben werden. (win)


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