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Das hat Apple in der Produkte-Pipeline 2026/27
Quelle: Depositphotos

Das hat Apple in der Produkte-Pipeline 2026/27

Unbestätigten Meldungen zufolge wird Apple im Herbst ein erstes Foldable wie auch die neuen iPhone 18 Max und Max Pro vorstellen, während das Basismodell erst 2027 folgen soll. Zum 20. iPhone-Jubiläum 2027 soll das iPhone dann mit neuem Design aufwarten.
23. Juni 2026

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Analyst Mark Gurman, bekannt für sein Insiderwissen rund um Apple-Produkte, hat bei "Bloomberg" (Paywall) zusammengestellt, welche Geräte und Lösungen Apple im laufenden wie auch im nächsten Jahr voraussichtlich veröffentlichen wird.


Gemäss Gurmans Ausführungen, wird Apple im Herbst die nächste iPhone-Generation vorstellen, wobei das Basismodell iPhone 18 erst im kommenden Frühjahr erwartet wird. Das iPhone 18 Pro kommt laut Gurman mit A20-Pro-Chip, Apples C2-Modem mit Satelliten-Support und mindestens ein Objektiv soll über eine variable Blende verfügen. Dazu wird Apple ein erstes Foldable vorstellen, das laut Gurman die Bezeichnung iPhone Ultra trägt und mit einem 7,7-Zoll-Innen- sowie einem 5,3-Zoll-Aussendisplay ausgestattet sein soll. Weiter soll das faltbare iPhone über zwei Rückkameras, eine Frontkamera sowie einen Touch-ID-Power-Button verfügen.
Wie das iPhone-18-Basismodell wird auch das iPhone Air 2 erst im kommenden Jahr erwartet, das mit dem A20-Chip arbeiten und dazu mit einer Weitwinkeloptik ausgestattet sein soll. Gespannt darf man dann auch auf die nächste iPhone-Generation sein, mit der Apple den 20. Geburtstag des Geräts feiern wird. Laut Mark Gurman soll dieses iPhone in zwei Modellversionen auf den Markt kommen und die bisherigen Modelle iPhone Pro und Pro Max ablösen. Das kleinere Modell soll über ein 6,3-Zoll- und das grössere über ein 6,9-Zoll-OLED-Display verfügen, wobei sich das Bildschirmglas um die Kanten der Geräte erstrecken soll.


Erst im nächsten Jahr wird schliesslich auch die nächste AirPod-Generation erwartet, die über eine integrierte Kamera verfügen soll. Diese wird allerdings nicht primär für Aufnahmen dienen, sondern soll Siri helfen, Fragen zur Umgebung zu beantworten. (rd)


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