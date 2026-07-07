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iPhone18: Basismodell muss auf zwei iOS-27-Features verzichten
Quelle: Apple

iPhone18: Basismodell muss auf zwei iOS-27-Features verzichten

Während die höherpreisigen Modelle der nächsten iPhone-Generation 18 mit 12 GB RAM ausgestattet werden, verpasst Apple den Einstiegsvarianten 18 und 18e nur eine kleine RAM-Aufbesserung von 8 auf 9 GB.
7. Juli 2026

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Zwar bieten die Basismodelle der kommenden iPhone-18-Generation (iPhone 18 und 18e) neu 9 statt wie bisher 8 GB RAM – aber auch diese Speicherausstattung reicht nicht für alles, was iOS 27 an Neuem bietet. Primär dient das Plus an Speicher dazu, dass die meisten Apple-Intelligence-Features auf dem Gerät anstandslos und flüssig laufen. Doch für zwei Neuerungen von iOS 27 sind 9 GB nicht genug: die Möglichkeit, den Ausdruck und die Geschwindigkeit der Sprache von Siri anzupassen sowie die stark erhöhte Genauigkeit beim Diktieren von Text. Dafür sind nämlich 12 GB erforderlich.


Dementsprechend verfügen die höherpreisigen iPhone-18-Modelle Pro und Pro Max sowie das faltbare "iPhone Fold" respektive "iPhone Ultra" über 12 GB RAM, wie Analyst Ming-Chi Kuo auf X ausführt. Ein allfälliges iPhone Air der zweiten Generation dürfte ebenfalls mit 12 GB daherkommen. Ein weiterer Unterschied der Oberklasse gegenüber dem Einstiegsmodell ist der Prozessor. Das iPhone 18 arbeitet mit dem A20, die Pro- und Ultra-Varianten mit dem A20 Pro. (ubi)


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