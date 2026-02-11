Duckduckgo-User wollen keine KI in der Suche

Duckduckgo, Anbieter des gleichnamigen Browsers und der gleichnamigen Suchmaschine, hat unter seinen Nutzern eine Umfrage mit genau einer Frage durchgeführt: Wollt Ihr die Suche mit oder ohne KI? Vom 16. bis zum 26. Januar 2026 haben insgesamt über 175'000 Nutzer geantwortet, und das Verdikt ist klar: Nur 10 Prozent der Teilnehmenden wünschen eine KI-angereicherte Suchfunktion, der überwältigende Anteil von 90 Prozent verzichtet noch so gerne darauf. Mit KI ist dabei die KI-generierte Zusammenfassung der Suchresultate gemeint, die in gewissen Browsern jeweils zuoberst erscheint. DuckDuckGo
betont, dass KI in seiner Suchmaschine immer optional bleiben werde.
Eine andere Studie von Pew Research zeigt, dass zwar 65 Prozent der erwachsenen Internet-Nutzer in den USA zumindest gelegentlich auf KI-generierte Suchresultat-Zusammenfassungen treffen. Nur 20 Prozent davon finden diese äusserst oder sehr nützlich, 52 Prozent halten sie für halbwegs von Nutzen. Aber: Gerade einmal 6 Prozent der Befragten vertrauen den Zusammenfassungen zum grossen Teil, während 46 Prozent wenig oder gar kein Vertrauen dafür aufbringen können.
(ubi)