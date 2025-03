DuckDuckGo bringt Gratis-Zugriff auf KI-Chatbots

Vergangenen Sommer hat DuckDuckGo , eine auf Anonymität und Privatspähre bedachte Suchmaschine, Duck.ai als Beta-Version vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Dabei handelt es sich um eine Möglichkeit, um anonym und kostenlos auf beliebte KI-Chatbots zuzugreifen. Dabei werden die Inhalte nicht gespeichert und schon gar nicht für das Training der KI-Modelle verwendet.Wie DuckDuckGo-Gründer und CEO Gabriel Weinberg jetzt via Blog-Beitrag mitteilt , habe Duck.ai mittlerweile den Beta-Status hinter sich gelassen und stehe nun als Webanwendung wie auch im DuckDuckGo-Webbrowser zur Verfügung. Mittlerweile können die aktualisierten Modelle GPT-40 mini und 03-mini von OpenAI, Meta Llama 3.3, Mistral Small 3 sowie Claude 3 Haiku von Anthropic genutzt werden.Die Nutzung der KI ist komplett kostenfrei und erfordert auch keine Registrierung. Allerdings wird das tägliche Volumen limitiert, wobei nicht kommuniziert wird, wo die Grenzen liegen. Die Nutzung soll auch in Zukunft gratis bleiben, doch arbeite man an einem zusätzlichen kostenpflichtigen Modell, mit höheren Limiten und fortgeschritteneren Sprachmodellen. Dazu wird auch Duck.ai weiterentwickelt und mit neuen Modellen erweitert, die sich dereinst auch mit Sprachunterstützung und Bildern verstehen sollen. (rd)