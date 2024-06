DuckDuckGo bringt anonymen Zugriff auf KI-Chatbots

Wer bei der Nutzung von Chatbots wie ChatGPT nicht will, dass seine Daten gleich wieder für das Training des KI-Modells genutzt werden, dem sei ein Blick auf DuckDuckGo AI Chat empfohlen. Dabei handelt es sich um einen Service, der den anonymen Zugriff auf KI-Chatbots ermöglicht. Wie DuckDuckGo via Blog Post bekannt gibt, werden derzeit GPT 3.5 Turbo von Open AI, Claude 3 Haiku von Anthropic sowie die beiden Open-Source-Modelle Meta Llama 3 und Mixtral 8x7B von Mistral unterstützt; weitere Modelle sollen bald dazukommen.Der Anbieter verspricht, die Chats seien privat und werden anonymisiert. Auch würden sie nicht für das Training der KI-Modelle verwendet und die Chats werden nicht gespeichert. Die Modell-Anbieter könnten Chats zwar temporär speichern, doch bestehe keine Möglichkeit, diese zu den Nutzern zurückzuverfolgen.Aktuell ist die tägliche Nutzung noch begrenzt. Allerdings arbeiten die Macher an einer kostenpflichtigen Version mit höheren täglichen Limiten und dem Zugriff auf fortgeschrittenere KI-Modelle. (rd)